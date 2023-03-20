"Похоже на беременность": Наталка Денисенко сконфузилась из-за откровенной фотосессии

Актриса Наталка Денисенко снялась в смелой фотосессии, где позировала топлес и в накидке макраме. Ее откровенные кадры о любви и красоте, но поклонницы заметили округлый животик и спросили, не беременна ли она.

Звезда сериала "Село на миллион" Наталка Денисенко устроила съемку в дерзких образах, продемонстрировав тело. Студийные фото и видео подняли резонанс в сети.

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Реакция Наталки Денисенко на слухи о беременности

В комментариях кто-то восхитился эмоциональностью и разносторонностью Наталки Денисенко в кадре, кто-то назвал "украинской амазонкой", а кто-то заметил животик и спросил о беременности:

"Наталочка, мне кажется, вы в положении? Если да, то поздравляю. Если нет, то извините";

"Невероятная красота. Я тоже подумала, что маленький животик вижу. Надо еще красавицу доченьку Наталочке. Всему свое время. Все еще будет";

"Больше похоже на беременность, а не на "жирок".

Нет, это живот с жирком,

– с юмором ответила Наталка Денисенко.

Наталья Денисенко отреагировала на слухи о беременности / Скриншот из инстаграммы

Наталка Денисенко отреагировала на слухи о беременности / Скриншот из инстаграма

Напомним, у Наталки Денисенко уже есть сын Андрюша от мужа-актера Андрея Фединчика, ему 5 лет. Мальчик мечтает о сестре, но его звездная мама не готова беременеть во время войны.

"Единственное, что сейчас меня останавливает по отношению к детям – это то, что война, и страшно. Когда какие-то обстрелы, я читаю новости, плачу. Мне тяжело это переносить. Поэтому когда думаю, что буду так нервна во время беременности, это плохо. Поэтому, как только победа, будем стараться", – комментировала актриса в интервью ЖВЛ.