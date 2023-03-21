Живот торчал всегда, – Наталка Денисенко резко обратилась к фанам, которые назвали ее беременной

Наталка Денисенко снялась в откровенной фотосессии в накидке макраме, а фанам показалось, что она беременна. Актриса сначала пошутила о "жирке", а потом упрекнула фолловеров за бестактность.

Чтобы доказать, что не беременна, Наталка Денисенко показала фигуру в расстегнутых джинсах. Звезда объяснила, что талия у нее не осина, но тело свое она любит.

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Наталка Денисенко ответила фанам, которые назвали ее беременной

Люди, перестаньте мне писать, что я беременна! Это минимум некорректно! Я не беременна. Живот у меня торчал всегда, и на фото я просто его не втянула. У меня хорошая широкая грудная клетка – досталась от папы, как и мои круглые ягодицы. Не у всех может быть пресс и тоненькая талия. Я люблю такое свое тело,

– прокомментировала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко на фоне слухов о беременности / Скриншот с видео

Актриса прокомментировала конкретное фото, где "кажется, что там что-то", и заверила, что это просто неудачный ракурс: "В таком ракурсе я закрываю рукой изгиб талии, плечо повернуто, живот и диафрагма вперед". Поэтому она посоветовала подписчикам быть более тактичными, ведь их теории могли ранить ее или довести до жесткой диеты.

Представьте, например, если бы я не могла забеременеть или наоборот скрывала беременность, а мне начали все писать: "Вы беременна?" Или я бы комплексовала по поводу фигуры и после этих вопросов села на нездоровую диету? Будьте экологичнее! И не только со мной,

– написала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко на фоне слухов о беременности / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Кстати, только на прошлой неделе Наталка Денисенко вступалась за звездную подругу Ксению Мишину. Ее критиковали за похудение до 48 килограммов, потому что это, по мнению некоторых, "суповой набор и нездоровый скот". В то время как актриса считает такой вес лучшей своей формой за 33 года жизни.