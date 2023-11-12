ТНМК, Каменских и Мишель Андраде: музыкальные премьеры недели, достойные вашего внимания

Украинские артисты снова удивляют и очаровывают новой музыкой. На этой неделе вышло более 10 премьер – о любви, желании вернуться домой и становлении личности.

В этот раз музыкальными новинками украинцев порадовали такие артисты как Мишель Андраде, Настя Каменских, ТНМК и многие другие. 24 Канал презентует подборку премьер.

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MOLODI и Michelle Andrade

Исполнители представили дуэтную песню "Скарб". Это римейк трека "Незалежність": артисты решили переделать его так, лучше поработав над своим стилем и музыкой.

MOLODI и Michelle Andrade – "Скарб": смотрите видео онлайн

REYA

Певица REYA (Анастасия Рей) представит ремикс на новый трек "Замок з піску", созданный в коллаборации с Midnight Daddies. Это история токсической любви, порожденная пустыми обещаниями о лучшем будущем, что приводит к замкнутому кругу ссор и разводов. Как замок из песка, все может развалиться в любой момент.

REYA – "Замок з піску": смотрите видео онлайн

Golubenko и YAKTAK

Артисты презентовали совместную песню "Танцюєш сама" с танцевальными ритмами и зажигательными мелодиями. Она выполнена в экспериментальном стиле, пронизанном нотками 80-х годов. Певцы передают историю главного героя, рассказывающего о ставшей его вселенной девушке.

Golubenko и YAKTAK – "Танцюєш сама": смотрите видео онлайн

SKYLERR и Никита Киселев

Певцы выпустили трогательную композицию "Ліфт". Они хотели передать эмоцию двух влюбленных, мир которых уменьшается в кабину лифта, когда пара обнимается.

SKYLERR и Никита Киселев – "Ліфт": смотрите видео онлайн

СолоХа и Volkanov

Когда Volkanov работал над написанием песни, то искал себе образ партнерши. Лучше всего для этой роли подошла СолоХа и добавила мистического вайбу в песню. Это ироническая история заколдованной любви, где мужчина не может устоять перед женщиной.

СолоХа и Volkanov – "Всі жінки відьми": смотрите видео онлайн

ТНМК

Украинская группа выпустила песню "Вдома" и анимационный клип на нее. Она об украинцах, стремящихся вернуться в свой дом. Идея трека появилась еще весной 2022 года, а после концертов за границей началась робота над песней.

ТНМК – "Вдома": смотрите видео онлайн

GEREGA

Молодая певица представила дебютную работу "Не в колі". Это песня на серьезную тему: музыкальный рассказ о психологическом положении, которое переживают подростки в период становления своей личности. Трек о героине, которая чувствует себя не на том месте.

GEREGA – "Не в колі": смотрите видео онлайн

Настя Каменских

Певица представила песню, которую написала с испанскими музыкантами из группы Funambulista Диего Кантеро и Папа Латторе. Трек вышел на двух языках - испанском и украинском. Средства по просмотрам песен звезда обещает отдать украинским детям.

Настя Каменских – "Зірка в небі": смотрите видео онлайн

Burla

Рэпер неожиданно отошел от своего привычного стиля и представил романтическую песню о любви. "Розтопи" – романтическая песня, созданная лечить разбитые сердца, пострадавшие от безответной любви.

BURLA – "Розтопи": смотрите видео онлайн

Катя Качановская

Певица презентовала песню и клип "Сама", в котором рассказала о любви и поиске истины: настоящая ли любовь или ее никогда не существовало.

Катя Качановская – "Сама": смотрите видео онлайн

BONA

Артистка представила третью песню "Ти відпусти". С одной стороны, эта премьера трогает душу, а с другой не оставляет надежд на счастливое будущее.

BONA – "Ти відпусти": смотрите видео онлайн