Настя Каменских в розовом бикини покаталась на сапборде в Турции: жаркое фото

Недавно Потап и Настя Каменских отдыхали в Турции, где у певицы был концерт в одном из 5-звездочных отелей. Супруги активно проводили время. Звезда показала, как каталась на сапборде в соблазнительном бикини.

С ослаблением карантинных ограничений Настя Каменских, как и другие украинские артисты, все чаще выступает. Однако в перерыве между гастролями она не отлеживается на пляже, а активно отдыхает. Звезда попробовала популярное летнее развлечение – сапборд.

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Средиземное море она покоряла в жарком look. Настя Каменских надела ярко-розовое бикини – бюстгальтер с завязкой и смелым разрезом под грудью и высокие стринги, что подчеркнули талию. Пляжный образ она довершила голубой кепкой.

Певицу сфотографировали во время катания на сапборде. На доске она стояла на коленях, а в руках держала весло. С выбранного ракурса фигура знаменитости выглядела аппетитной и подтянутой.

"Морские приключения", – восторженно подписала артистка.



Настя Каменских в бикини в Турции / Фото из инстаграма певицы