Настя Каменских рассказала, как поддерживала подругу после развода с Позитивом

Экс-жена Позитива Анна Андрийчук – это лучшая подруга певицы Насти Каменских. Звезда одной из первых узнала о разводе пары и, как никто другой, поддерживала ее.

О разводе после семи лет супружеской жизни Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) объявил лишь в конце апреля, однако порвала пара значительно раньше. После мучительного разрыва Анна Андрейчук нашла утешение в звездной подруге Насте Каменских. Певица была свидетелем того, как дизайнер переживала один из самых сложных этапов.

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Аня, как и любая женщина, переживала тяжело. Это пустота,

– подчеркнула Настя Каменских.

Артистка заверила, что всегда была рядом с подругой. Они не только проводили много времени вместе, но и связывались друг с другом по видеосвязи. Таких звонков могло быть по семь в день. Так, Настя Каменских поддерживала Анну своей любовью и общением.

"Нам весело, интересно вместе. К тому же мы можем говорить абсолютно ни о чем", – призналась певица.

Полное интервью Насти Каменских: смотрите видео онлайн

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Добавим, звездная подруга Позитива Надя Дорофеева также комментировала развод бывшего коллеги по группе "Время и Стекло". Как и Каменских, она одной из первых узнала о разрыве. Артистка заверила, что решение было сложное для обоих, однако никакой драмы во время обнародования развода не произошло, ведь каждый из эксов успел отпустить ситуацию.