Настя Каменских рассказала о 5 месяцах за границей: сказали ли где Потап

Певица Настя Каменских впервые за 5 месяцев полномасштабной войны приехала в Украину. Она рассказала, сколько денег собрала на благотворительных концертах за границей, но ни слова не сказала о Потапе и где он сейчас.

Настя Каменских впервые за 5 месяцев появилась на украинском телевидении. Артистка подчеркнула, что очень соскучилась по Украине и очень счастлива наконец-то оказаться дома.

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Настя Каменских о жизни за границей

После приезда в Украину исполнительница сразу уехала к маме, которая уже давно вернулась из-за границы. Впоследствии Каменских уехала в дом, где до войны жила с Потапом. Там до сих пор есть новогодние декорации, которые супруги не успели разобрать до 24 февраля.

Совершенно по-другому пахнет своя земля, и, конечно, и целовала, и припала. Я уехала к своей маме, она долгое время уже здесь. Потом свой дом, там еще все с Нового года осталось,

– поделилась Настя.

Приехав в Киев, NK услышала воздушную тревогу. Однако, как признается, это было не в первый раз. На благотворительном концерте в Литве были включены эти звуки. Тогда было очень страшно. С благотворительными выступлениями Каменских была во многих странах мира. За пять месяцев войны ей удалось собрать в поддержку Украины 75 миллионов гривен. Артистка подчеркнула, что продолжит ездить по миру, чтобы повсюду говорить о войне в Украине, чтобы мир не забывал, что происходит в нашей стране.

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В каждой стране Настя дает интервью, где рассказывает правду о войне, показывает фото и видео. За границей это часто называют "конфликтом", а NK пытается донести до людей правду.

Меня спросили в Америке: "А что вы думаете по поводу этого конфликта?" Я как там раздала! Каков конфликт? Вы в своем уме? Вы понимаете, что у нас геноцид, какой конфликт. Я показываю все эти видео из Бучи, из Ирпеня. Они этого не видят. И потому важно рассказывать, чтобы люди распространяли правду,

– подчеркнула NK.



Настя Каменских в Украине / Фото с инстаграмма NK

Где сейчас Потап

Артистка рассказала о поездках на благотворительные концерты, ощущения по возвращении домой, но ни слова не сказала о Потапе. Пока неизвестно, где он сейчас, поскольку на фото из Киева артиста нет и NK ничего не говорит о мужчине.

Похоже, Потап не решился вернуться в Украину. Напомним, он вместе с любимой уехал на отдых в Испанию за несколько дней до полномасштабного вторжения до сих пор не возвращался.