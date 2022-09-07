Настя Каменских позировала в вышиванке: атмосферное видео
Источник:инстаграмм Насти Каменских
Певица Настя Каменских недавно снова покинула Украину, но в который раз напоминает, что скучает по дому. Артистка поделилась атмосферным видео, на котором изображена в вышиванке.
Настя Каменских всегда ошеломляет безупречным внешним видом. Во время войны наряды артистки не так откровенны, как были раньше, но поражают не меньше.
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Настя Каменских позировала в вышиванке
Исполнительница опубликовала в инстаграмме атмосферное видео, которое, по всей вероятности, сняла в собственном саду, когда приезжала в Украину. Каменских позировала возле яблони в красивой вышиванке и черных брюках. Волосы уложили в фирменные кудри, а на лице сделали легкий макияж с матовой нюдовой помадой на губах.
Под видео певица покинула строки Лины Костенко: "Достигають яблука ранети. Рання осінь листя золотить".
В комментариях поклонники засыпают NK комплиментами.
- "Очень красиво!"
- "Роскошно дамы!"
- "Как красиво!"
- "Ого, как стильно и одновременно магически!"
- "Красавица!"