Настя Каменских позировала в вышиванке: атмосферное видео

7 сентября 2022 , 20:13
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Источник:

инстаграмм Насти Каменских

Певица Настя Каменских недавно снова покинула Украину, но в который раз напоминает, что скучает по дому. Артистка поделилась атмосферным видео, на котором изображена в вышиванке.

Настя Каменских всегда ошеломляет безупречным внешним видом. Во время войны наряды артистки не так откровенны, как были раньше, но поражают не меньше.

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Настя Каменских позировала в вышиванке

Исполнительница опубликовала в инстаграмме атмосферное видео, которое, по всей вероятности, сняла в собственном саду, когда приезжала в Украину. Каменских позировала возле яблони в красивой вышиванке и черных брюках. Волосы уложили в фирменные кудри, а на лице сделали легкий макияж с матовой нюдовой помадой на губах.

Под видео певица покинула строки Лины Костенко: "Достигають яблука ранети. Рання осінь листя золотить".

В комментариях поклонники засыпают NK комплиментами.

  • "Очень красиво!"
  • "Роскошно дамы!"
  • "Как красиво!"
  • "Ого, как стильно и одновременно магически!"
  • "Красавица!"

Обратите внимание! Настя Каменских анонсировала концерты в Испании: 15 сентября в городе Марбелла, а 18 сентября – в Аликанте. NK отметила, что с каждого билета будет донат в помощь Украине.
Автор: Христина Кобак