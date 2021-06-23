Настя Каменских показала стильный образ с сумкой Prada: фото

Популярная певица Настя Каменских показала свой look of the day. Для жаркого летнего дня она выбрала короткие шорты и майку. Дополнила образ стильной сумкой от бренда Prada.

Настя Каменских является одной из самых стильных певиц современности и часто публикует в личном блоге фотографии, на которых показывает варианты аутфитов для различных событий.

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Стильный look Насти Каменских

На одной из последних фотографий, которые NK опубликовала в своем инстаграме, она позировала в гардеробной, расположенной в загородном имении знаменитости. Настя продолжает диктовать тренды украинским модницам и на этот раз показала стильный look.

Она предстала перед камерой в коротких кожаных шортах черного цвета, черном топе, поверх которого надела белую майку с надписями и откровенными вырезами.

Повседневный образ Каменских решила дополнить трендовой сумочкой от элитного бренда Prada. Волосы звезда уложила в фирменные кудри, а на лице сделала едва заметный макияж. Поскольку на улице очень жарко, Настя решила не краситься большим количеством косметики.



Стильный образ Насти Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских