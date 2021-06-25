Настя Каменских показала образ в платье в цветочек и босоножках на носки

Популярная певица Настя Каменских показала новый образ из летнего гардероба. Она надела платье с цветами с декольте, которое соединила с черными босоножками и носками.

Жена рэпера Потапа как никто другой разбирается в трендах и не боится экспериментировать. За фото в новом кокетливом образе Настю Каменских засыпали сотнями лайков.

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Певица показала летний образ в легком платье с оранжевым цветочным принтом. Пикантной деталью наряда на запах с рукавами-фонариками стало глубокое V-образное декольте, под которым виднелся черный топ.

Платье до колен Настя Каменских довершила черными босоножками в стиле ретро, ​​которые обула на сетчатые носки лимонного цвета. Под женственный аутфит звезда подобрала сумку Prada за почти 38 тысяч гривен и множество украшений – длинную золотую цепочку и браслеты.

Настя Каменских в платье в цветочек / Фото с инстаграма певицы

Стоит заметить, что в кадре артистка предстала максимально естественной – с кудрявыми волосами и без косметики.

Настя Каменских в платье в цветочек / Фото с инстаграма певицы