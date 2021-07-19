Настя Каменских похвасталась ножками в платье-рубашке с принтом tie-dye

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новым фото. Звезда очаровала стильным образом в бело-розовом платье-рубашке.

Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала на личной странице новое фото. Она показала стильный летний образ, который подойдет всем модницам.

Смотрите также Ксения Мишина показала обольстительный образ после расставания с Эллертом: фото

Образ Насти Каменских

Знаменитость поделилась очередным снимком с отдыха. Она позировала на фоне пальм в стильном платье-рубашке бело-розового цвета с принтом tie-dye. Такой наряд позволил Насти Каменских похвастаться длинными ножками.

Свой аутфит певица дополнила элегантным браслетом с жемчугом и часами. Она распустила волосы и надела трендовую кепку светлого цвета. В отпуске Настя Каменских часто отказывалась от макияжа, так и на этот раз продемонстрировала натуральную красоту.



Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды



Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды

Поклонники, как и всегда, активно комментируют новые фотографии исполнительницы. Они поделились впечатлениями от образа: