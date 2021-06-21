Настя Каменских похвасталась фигурой в неоновом бикини: дерзкое фото

Популярная украинская певица Настя Каменских не упускает возможности принять солнечные ванны, а заодно сделать пикантные фото. Она обнародовала новую фотографию в купальнике.

Известная украинская артистка Настя Каменских хорошо знает, как подчеркнуть обольстительную фигуру. Она нередко делится горячими фотографиями и будоражит воображение поклонников.

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Фото Насти Каменских в бикини

Знаменитость решила воспользоваться хорошей погодой и позагорала на солнце прямо во дворе дома. Она соблазнительно позировала перед камерой, демонстрируя безупречное тело и длинные ноги.

Настя Каменских для отдыха выбрала неоновое бикини лимонного цвета, состоящее из трусиков и бюстгальтера на тонких бретелях. Наряд удачно подчеркивал прелести артистки.

Исполнительница распустила волосы и уложила их нежными волнами. Ее пикантный образ дополняли большие солнцезащитные очки.



Настя Каменских / Фото с инстаграма Насти Каменских

Поклонники остались в восторге от новых фотографий звезды. Об этом они написали в комментариях: