Настя Каменских похвасталась фигурой в неоновом бикини: дерзкое фото

Популярная украинская певица Настя Каменских не упускает возможности принять солнечные ванны, а заодно сделать пикантные фото. Она обнародовала новую фотографию в купальнике.
Известная украинская артистка Настя Каменских хорошо знает, как подчеркнуть обольстительную фигуру. Она нередко делится горячими фотографиями и будоражит воображение поклонников.
Жарко В бикини и без макияжа: Ким Кардашян показала обольстительное тело
Фото Насти Каменских в бикини
Знаменитость решила воспользоваться хорошей погодой и позагорала на солнце прямо во дворе дома. Она соблазнительно позировала перед камерой, демонстрируя безупречное тело и длинные ноги.
Настя Каменских для отдыха выбрала неоновое бикини лимонного цвета, состоящее из трусиков и бюстгальтера на тонких бретелях. Наряд удачно подчеркивал прелести артистки.
Исполнительница распустила волосы и уложила их нежными волнами. Ее пикантный образ дополняли большие солнцезащитные очки.
Настя Каменских / Фото с инстаграма Насти Каменских
Поклонники остались в восторге от новых фотографий звезды. Об этом они написали в комментариях:
- "Классно";
- "Какие ноги";
- "Настя, как всегда, невероятная";
- "Красотка";
- "Шикарные ноги, Анастасия, вы красавица".