Мы вас ненавидим, – Каменских жестко обратилась к россиянам, которые радуются обстрелам Украины

Украинская певица Настя Каменских эмоционально обратилась к россиянам на фоне последних новостей. Она ответила комментаторам, радующимся из-за массированного обстрела.

Певица Настя Каменских отреагировала на массированный обстрел Украины, который произошел 10 октября и может продолжиться. Она обратилась к россиянам, которые радуются атаке.

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Настя Каменских обратилась к россиянам

Исполнительница поделилась, что наиболее активные комментаторы – женщины с описанием "любящая жена и мама" и девушки-подростки, уже желающие смерти детям. Звезда ответила им на упреки, что украинцы вроде бы радовались взрывам на Крымском мосту, и напомнила, что этот мост – символ оккупации.

Вы радуетесь смертям людей, испорченному детству детей, разрушениям гражданской инфраструктуры, детских площадок, садов, школ, жилых домов, автобусов и университетов. Мы радовались, потому что мостом поставлялась техника, которая бомбит наши города, убивает людей и детей, разрушает все, что Украина создавала годами и веками,

– подчеркнула Настя Каменских.

"Посмотрите, сколько жертв среди украинцев принесла ваша война – вы там о каких жертвах на мосту начинаете писать? Вы в своем уме? До 2014 года у нас в принципе от войны никто не умирал, пока вы не приперлись. И можете даже не писать, что сегодня была месть за мост. Это месть вашего бункерного и пособий войны за то, что вы уже проиграли. Это уже предсмертные конвульсии вашего режима".

Артистка считает, что россияне злятся из-за успехов ВСУ во время контрнаступления и сил украинцев. Она напомнила о зверствах России в Буче, Изюме, Ирпене, Мариуполе и многих других городах и селах. Настя Каменских отметила, что хоть сначала многие действительно считали обычных россиян невиновными – после их сообщений все становится очевидно.

Итак, теперь мы вас, пособники войны, ненавидим в ответ. После всего, что ваша страна принесла в Украину. Теперь у нас адекватная ответная реакция на все, что будет происходить с вашей страной, чтобы она скорее прекратила свое существование рядом с нами. Это не первая война, развязанная вами, но я очень надеюсь, что именно эта война приведет вас к краху,

– обратилась к людям Каменских.

, Надя Дорофеева собственно показала, какие комментарии и сообщения ей пишут россияне . В них только цинизм, радость и бессмысленные заявления о мести за Крымский мост.

В комментариях под сообщением россияне пытаются оправдаться за земляков или же снова найти причину войны в украинцах или США. Однако Каменских также нашла поддержку звездных коллег, мужа Потапа и поклонников.