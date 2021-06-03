Настя Каменских рассказала правду об отношениях с бывшей женой Потапа

Жена украинского рэпера Потапа Настя Каменских призналась, что с экс-возлюбленной мужа Ириной Горовой не имеет никаких отношений. Вместе с тем с сыном Потапа от Ирины NK хорошо ладит.

Настя Каменских в новом интервью откровенно рассказала о том, как переживает смерть отца, о реалити-шоу, новых альбомах, друзьях и личной жизни.

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Настя Каменских об отношениях с Ириной Горовой

NK – вторая жена рэпера Потапа. Ранее Алексей был женат на продюсере и коллеге Ирине Горовой. У пары есть общий сын Андрей.

Настя призналась, что с экс-супругой своего любимого не общается: "У нас нет никаких отношений".

А с сыном Потапа и Ирины исполнительница ладит. Каменских поделилась, что Андрей часто приезжает в гости в загородный дом звездной четы, остается там ночевать. NK отметила, что сыновья имеют сильную связь с матерями, однако в будущем они повторяют поступки родителей.

Самое главное, что мой Алексей очень хороший пример для подражания, как мужчина,

– отметила NK.

Интервью Насти Каменских: смотрите видео онлайн