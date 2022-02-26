"Наш народ непобедимый": победитель "Холостячки" Андрей Задворный ушел в добровольцы

Победитель романтического шоу "Холостячка" Андрей Задворный предстал перед фанами в другом амплуа. Он заявил, что присоединится к ВСУ как доброволец.

После наступления русских войск украинцы присоединяются к рядам терробороны и пополняют бригады добровольцев. На решительный шаг пошел и Андрей Задворный, победитель "Холостячки" со Златой Огневич.

Стоит знать Будут защищать Украину: какие знаменитости меняют инструменты на оружие

Андрей Задворный ушел в добровольцы

Победитель романтического шоу снял видео, где рассказал, что переехал из Киева в Западную Украину, в частности, в город Жидачев. Там спокойно и выстрелов не слышно, однако мужчину волнует ситуация в государстве.

В моем родном Киеве идут бои, я не могу быть в стороне. Идет война. Я принял для себя одно единственное решение – завтра с ребятами идем вступать в ряды Вооруженных сил Украины, – признался Андрей Задворный.

Также мужчина обратился к россиянам: "Вы думали, придете сюда, а мы сложим оружие. Русские, идите на х*й".

Накануне Андрей Задворный объявил, что переходит на украинский язык. Он уже начал разговаривать соловьиной на бытовом уровне.

Почитатели поддерживают такое решение Задворного:

"Очень достойный поступок! Береги себя, Андрей";

"Андрей, это настоящий поступок! Горжусь. Слава Украине. Победим врага!";

"Наш народ непобедим! Мы не трусы! Спасибо вам и да хранит вас Бог";

"Мы победим! Вы молодец";

"Какой же Вы молодец. Это поступок настоящего мужчины. Искренне спасибо за правильное принятие этого решения".

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.