"Наш народ непобедимый": победитель "Холостячки" Андрей Задворный ушел в добровольцы
Источник:инстаграмм Андрея Задворного
Победитель романтического шоу "Холостячка" Андрей Задворный предстал перед фанами в другом амплуа. Он заявил, что присоединится к ВСУ как доброволец.
После наступления русских войск украинцы присоединяются к рядам терробороны и пополняют бригады добровольцев. На решительный шаг пошел и Андрей Задворный, победитель "Холостячки" со Златой Огневич.
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Андрей Задворный ушел в добровольцы
Победитель романтического шоу снял видео, где рассказал, что переехал из Киева в Западную Украину, в частности, в город Жидачев. Там спокойно и выстрелов не слышно, однако мужчину волнует ситуация в государстве.
В моем родном Киеве идут бои, я не могу быть в стороне. Идет война. Я принял для себя одно единственное решение – завтра с ребятами идем вступать в ряды Вооруженных сил Украины, – признался Андрей Задворный.
Также мужчина обратился к россиянам: "Вы думали, придете сюда, а мы сложим оружие. Русские, идите на х*й".
Накануне Андрей Задворный объявил, что переходит на украинский язык. Он уже начал разговаривать соловьиной на бытовом уровне.
Почитатели поддерживают такое решение Задворного:
- "Очень достойный поступок! Береги себя, Андрей";
- "Андрей, это настоящий поступок! Горжусь. Слава Украине. Победим врага!";
- "Наш народ непобедим! Мы не трусы! Спасибо вам и да хранит вас Бог";
- "Мы победим! Вы молодец";
- "Какой же Вы молодец. Это поступок настоящего мужчины. Искренне спасибо за правильное принятие этого решения".
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