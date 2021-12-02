"Нас раскусили": двух участников Холостячки заподозрили в романе – романтическое видео из Египта

Уже завтра, 3 декабря, Украина узнает победителя второго сезона шоу "Холостячка", где Злата выберет мужчину мечты. Хотя пока на телевидении показывают запись шоу, некоторые экс-участники, похоже, строят собственную историю в реальной жизни. Однако правда ли это неизвестно.

Сеть взбудоражило новое видео бывшего участника проекта "Холостячка-2" Винченцо Дулепы, улетевшего в Египет вместе с еще одним экс-участником Романом Васильевым. Ребята сильно сдружились после шоу, поэтому неоднократно проводили время вместе.

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Теперь они отправились в путешествие, а Винченцо уже показал в сети нарезку видеороликов из теплого отдыха.

"Яркие моменты из нашей поездки в Египет", – написал Дулепа к видео, на фоне которого играет песня Лилу45 "Восемь", где раздаются такие строки песни:

"Стой, давай сыграем в любовь

Игра непростая, но должно получиться

Тебе нужно стать мной

Мне нужно стать к тебе ближе".

Также бывшие участники "Холостячки" поделились в сети несколькими общими фото из Египта, где гуляют по городу Шарм-эш-Шейх.



Винченцо Дулепа и Роман Васильев в Египте / Фото с инстаграма Романа



Винченцо Дулепа и Роман Васильев в Египте / Фото с инстаграма Романа

Реакция сети

Необычная песня, немало общих кадров, где мужчины развлекаются в отеле, занимаются греблей и узнают вместе страну, вызвали немало интересных комментариев под видео:

"Любовь и голуби";

"Романтика, наконец-то каждый из вас нашел свою пару, вы подходите друг другу";

"На минутку показалось, что у вас отношения. Без обид";

"Давай сыграем в любовь? Или мне показалось?";

"Классные моменты, но если вы не пара, то песня не подходит, я по содержанию, хоть и тоже классная";

"Хорошие парни, конечно",

"Красивая пара";

"Ох, уже этот медовый месяц";

"Давай с тобой сыграем в любовь? Вы серьезно, мальчики?";

"Сыграли".

Винченцо Дулепа вместо того, что опровергнуть слухи или отмолчаться, в шутку решил ответить на многочисленные запросы в комментариях и коротко написал под одним из них: "Нас раскусили".



Винченцо Дулепа ответил на слухи о романе с Романом / Скриншот с инстаграма

Кто остался в шоу Холостячка и претендует на победу: