Нас поддерживает шоу-бизнес: Цыбульская, Вакарчук, Карпа призывают помочь 24 каналу

В войне России с Украиной важно не только обеспечивать военный фронт, но и информационный. Из-за нападения России мы потеряли рекламу, а значит – финансовое обеспечение редакции. Однако нас поддержали украинские знаменитости, призывающие других помогать 24 каналу.

Мы давно общаемся с командами украинских звезд, которые тоже читают наши новости и смотрят наше телевидение. В тяжелое время вторжения России на территорию Украины артисты призывают не быть безразличными к работе журналистов, ведь они тоже берегут фронт, но информационный.

Поддержите 24 канал: помогите нам выиграть информационную войну

если вы также хотите присоединиться к благотворительности, переходите по ссылке или сканируйте Qr-код. Вместе к победе!



Поддержите 24 канал, вместе – к победе! / Фото 24 канала

"Океан Эльзы"

"Поддерживаем украинские медиа, в том числе 24 канал, которые непрерывно держат оборону на информационном фронте!" – говорит лидер группы Святослав Вакарчук.



"Океан Эльзы" поддерживает 24 канал / Фото 24 канала

YULIK

"В такое нелегкое время, когда в стране идет война, нам нужно быть максимально едиными. Единство проявляется в разных аспектах, в том числе в преодолении информационной войны. Что и делают журналисты 24tv.ua, они одни из первых стали на обороне информационного пространства. За что лично хочу поблагодарить: призываю всех поддержать команду единомышленников донатами, которые 24/7 информируют население о ситуации в стране! Итого – мы сильны и победа будет обязательно за нами! Слава Украине!" – спасибо исполнителю YULIK.

Оля Цыбульская

"Каждый из нас сейчас воюет на своем фронте. Ребята из 24tv.ua защищают наши с тобой информационные границы. Правда – тоже оружие. Давайте укреплять нашу общую броню ради победы. Слава Украине!" – говорит украинская артистка.



Оля Цыбульская поддерживает 24 канал / Фото 24 канала

Александр Божик

"Доносить достоверную информацию – это также важно для нашей победы! Давайте вместе поддержим редакцию сайта 24 канала. Слава Украине!" – убежден скрипач-виртуоз.

Наталья Карпа

"У каждого из нас своя плоскость обороны. Один из самых необходимых фронтов сейчас – ресурс информирования! 24 канал крепко держит свою информационную оборону. Поэтому давайте совместно поддержим журналистов, чтобы ускорить нашу победу", – призывает певица.



Наталья Карпа поддерживает 24 канал / Фото 24 канала

Редакция 24 канала благодарит каждого за финансовую и информационную поддержку! Для нас это очень важно. Оставайтесь с нами, вместе победим!