"Нас не слышат": Елена Зеленская показала шокирующие кадры бомбардировок Мариуполя

Первая леди Украины рядом с мужем Владимиром Зеленским сражается за то, что над страной "закрыли небо" от российских ракет. Женщина показала, чего стоило молчание стран НАТО после бомбардировок Мариуполя 9 марта.

В среду, 9 марта, российские окупанты цинично убивают мирное население, из-за чего людей вынуждены хоронить в братских могилах. Кроме этого, по городу нанесли авиаудар, попавший в роддом в центре города. Больница, детское отделение и терапия – полностью разрушены. Мамы с детьми оказались под завалами.

К слову Авиаудар по Мариуполю, вероятнее всего, враг нанес из российского Таганрога

В общей сложности из-за блокады Мариуполя, которую создали россияне, погибло более тысячи мирных жителей. Елена Зеленская, как и миллионы других украинцев, горюет за своими согражданами и еще раз решила обратиться к мировому сообществу в инстаграмме.

"Мариуполь. Только что. Российский авиаудар по больнице и роддому. Это страшное видео. А еще страшнее то, чего мы на нем не видим. Мы еще не знаем, сколько погибших и раненых мам и детей. Вся Украина просит НАТО закрыть над нами небо. Просит, чтобы такое больше не происходило. Но нас не слышат. А вражеские самолеты уже открыто истребляют мирное население" , – говорит первая леди.

Ранее Елена Зеленская рассказывала в сети, как украинцам удалось вывезти из больниц маленьких онкопациентов, которые могли пострадать под ракетными обстрелами. Также она показывала фотографии детей, которых цинично убили россияне, совершив наступление на Украину.

Редакция Showbiz 24 приносит искренние соболезнования семьям всех погибших и раненых, ставших жертвами российской войны.

Зеленский показал кадры обстрела детской больницы в Мариуполе: видео 24 канала