"Написала букву z": как жена Кошевого пыталась донести правду сестрам из Крыма

Жена Евгения Кошевого родом из Ялты и ее сестры живут в Крыму. Она пыталась достучаться до родных, однако это оказалось безрезультатно.

Жена актриса "Квартала 95" и юмориста Евгения Кошевого родственников в Крыму – сестер. Ксения призналась, что они не писали ей и не интересовались, находится ли женщина в безопасности.

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Ксения Кошева о родственниках из Крыма

Жена Кошевого решила первой написать сестрам.

"Ответ был такой: "Мы вас очень любим, мы вас очень ждем в Ялте, приезжайте обязательно". Я говорю: "Вы сошли с ума? Куда приезжайте в Ялту, у нас война, у нас убивают людей, детей, людей пожилого возраста". И молчат. Я потом начала высылать кадры, непосредственно подтверждающие, очень откровенные кадры. После этого мои сестры заблокировали меня во всех мессенджерах", – призналась Ксения Кошева.

Потом, когда в каком-нибудь мессенджере они меня разблокировали, я продолжила посылать и текстовые и видеосообщения. Вы были у нас в гостях, в Киеве, вы это видели. Какие нацисты? И после всех этих текстов, фотографий и видео моя сестра написала мне букву Z. И все,

– добавила она.

, родственники Маши Ефросининой также остались в Крыму. Однако они ни разу не позвонили по телефону и не написали телеведущей. "Что-то произошло" только с дядей из России – он написал сестре Маше Ефросининой, что ему очень жаль.

Евгений Кошевой считает, что такое поведение людей происходит из-за трусости: "Рашка – они сцикло. Посмотри, что выходит с первого дня полномасштабного вторжения. И сколько звезд просило: выходите, сделайте что-то. И что? За недостоверную информацию 15 лет. А как ты будешь доказывать, что это не достоверная информация? Это скажут просто по российскому ТВ, покажут тебя, сделают тебя врагом народа и все. И тебя тупо просто закроют такие же головожопые люди".