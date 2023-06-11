54-летняя актриса Наоми Уоттс впервые вышла замуж: первые фото

Британская актриса Наоми Уоттс 10 июня вышла замуж. Звезда "Кинг-Конга" оформила брак с актером Билли Крудапом. Для свадьбы актриса выбрала белое платье с кружевом Oscar de la Renta за 7400 долларов.

В Instagram Наоми поделилась первыми фото по свадьбе. Ее избранник – актер Билли Крудап, который стал популярным благодаря "Утреннему шоу" из Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

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Актриса опубликовала фото, на котором позирует с Билли на лестнице здания суда Мангеттена сразу после женитьбы. Кадр звезда подписала лаконично: "Женились".



Наоми Уоттс вышла замуж за Билли Крудапа / Фото с ее инстаграммы

Для праздничного дня Уоттс выбрала белое платье с деликатным кружевом от Oscar de la Renta за 7400 долларов.



Наоми Уоттс вышла замуж / Фото с ее инстаграммы

В сети поклонники делятся видео, когда увидели Наоми в свадебном платье вместе с мужем.

После церемонии Наоми со стороны поделилась фото с гостями. В частности, на свадьбе присутствовали известные звезды:

актер Марк Руффало с женой Санрайз Когни,

актер Джош Хэмилтон с женой Лили Торн.



Наоми Уоттс с гостями на свадьбе / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, что о романе Наоми и Билли стало известно в 2017 году, они вместе снимались в сериале Цыганка.

А раньше актриса состояла в гражданском браке с Лиевом Шрайбером, от которого у нее двое сыновей – Александр и Сэмюэль. Они были вместе 11 лет, но свадьбу так и не сыграли. Интересно, что райбер приветствовал Наоми в комментариях: «Привет! Прекрасная».

Где снималась Наоми Уоттс

54-летняя актриса очень популярна. Наоми снялась в более чем 80 фильмах, 8 сериалах, а также в 2 мультфильмах. Она играла главную роль во многих популярных фильмах, в частности: