Накрыл стол и побрился: как Андрей Данилко сам встречал Новый год

Украинский артист Андрей Данилко рассказал, как в новогоднюю ночь остался наедине. Он накрыл праздничный стол, а также решился на кардинальные изменения во внешности – постригся наголо.

Андрей Данилко – один из тех артистов, которые привыкли встречать Новый год на сцене. Однако иногда возникают неожиданные ситуации, когда выступления отменяются. В один из таких моментов певец остался совершенно один.

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Как Андрей Даникло праздновал Новый год в одиночестве

Артист совсем не расстроился, что обстоятельства сложились именно так. Тогда даже обрадовался, ведь с 3 января должен был лететь в большой тур по Америке.

Мне совершенно не было грустно. Я включил телевизор, накрыл себе стол, водитель привез мне "Шубу" и "Оливье", которые готовила его жена,

– вспомнил Данилко.

Также Андрей отметил, что не нужно наряжаться, ведь никто не смотрит на внешний вид. А после того как выпил бокал шампанского, решил постричься наголо.

В новогоднюю ночь я пошел в ванную и "под котелок" постригся. Не знаю, что произошло, но было ощущение, что я убрал все лишнее, почувствовал облегчение,

– поделился невероятной историей артист.

"Проснулся 1 января – все еще спят, никто никуда не ходит, никаких звонков. Посмотрел в окно на Крещатик – улица абсолютно пустая, будто все уехали. Выспался хорошо, и через несколько дней мы улетели в Америку", – добавил Данилко.