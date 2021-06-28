Наговорили много гадостей, – беременная MamaRika поссорилась с мужем

Певица MamaRika находится на 8 месяце беременности и уже в начале августа родит первенца. Однако ссоры в звездной семье не утихают до сих пор. Артистка рассказала, что среди ночи они с мужем устроили "разбор полетов".

Беременная MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) не стала рассекречивать причину последней ссоры с мужем Сергеем Середой и поспешила заметить, что они редко выясняют отношения таким способом.

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Мы не идеальны. Ночью был разбор полетов, и мы наговорили друг другу много гадостей. Такое у нас бывает редко, но метко. Бывало даже мебель летала,

– поделилась артистка.

Она убеждена, что ссоры не являются свидетельством того, что в их семье что-то не так. По мнению MamaRika, вполне нормально порой выяснять важные вопросы на повышенных тонах, ведь только диалог может спасти и сохранить семью.

"Осадок остается, поэтому не стоит доводить до скандалов, но и стараться быть идеальными во всем – это моральное жлобство и ложь самим себе. Если ты хочешь жить в гармонии, если любишь и его, и себя – работай над отношениями. Это тяжелый ежедневный труд, а не просто идеальная картинка из инстаграм", – эмоционально высказалась MamaRika.

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Стоит добавить, что союз MamaRika и Сергея Середы всегда был бурный. Накануне свадьбы они пережили кризис в отношениях и едва не разошлись. Влюбленные не могли объясниться, поэтому некоторое время жили в разных комнатах.

По словам артистки, за шаг до разрыва они оказались из-за ее поведения. Спасти отношения звездам помогли откровенные диалоги и общая медитация.