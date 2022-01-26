Наглое копирование, – финалистка Нацотбора Alina Pash обвинила Kalush в плагиате
Источник:инстаграм Alina Pash
Между участниками Нацотбора разразился новый скандал. Певица Alina Pash заявила, что группа Kalush скопировала мотив ее песни в своей щедривке.
Украинские музыканты Alina Pash и проект группы Kalush – Kalush Orchestra стали финалистами Нацотбора. Но на днях между ними разразился новый скандал.
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Скандал между Alina Pash и Kalush
Певица Alina Pash обнаружила сходство между своей песней Bosorkanya и щедривкой, отрывок из которой группа Kalush опубликовала в инстаграме.
Alina Pash считает, что коллектив использовал ее звучание контрабаса в своей песне.
Не знаю, как назвать это – наглое копирование или уважительное заимствование,
– написала певица.
"И даже тональность та же. Я пока не знаю, как реагировать на это полноценно, сознательно. Сейчас мне просто отвратительно от того, что кто-то называет себя художником, артистом, хочет представлять своей музыкой Украину на Евровидении, а на самом деле просто в преддверии так нагло пользуется…" – заявила артистка.
Alina Pash заявила о плагиате / Фото из инстаграм-сторис
Пользователи сети заметили не одно сходство между клипами, мелодиями и даже обложками к композициям между Alina Pash и Kalush.
Для просмотра всех видео листайте вправо:
Kalush отреагировали
В комментариях представители группы прокомментировали обвинения в плагиате. Они подчеркнули, что песня из их видео – это щедривка, а значит, народная песня. Однако Kalush согласился, что инструменты звучат похоже.
"Йо, в этой щедривке похожий контрабас, ок, но это не наш трек. Это щедривка", – пишут артисты.
Что говорят Kalush / Скриншот из инстаграма
Как реагирует сеть
Мнения пользователей сети в новом скандале разделились. Некоторые поддерживают Alina Pash:
- "Я за Алину!!! Невероятный человек, слежу за ней от песни "Oinagori", был очень рад слышать, что она в Нацотборе";
- "Наглое копирование";
- "Поддержу Алину".
Другие же считают, что ничего похожего между композициями нет, а Alina Pash устраивает скандал ради пиара:
- "Просто из ничего скандал, пусть подает в суд, если что-то не нравится";
- "Кто-то видит сильного конкурента";
- "Или у меня вообще нет музыкального слуха (что вероятно), или я вообще не слышу ничего похожего в этих песнях";
- "Нет там никакого плагиата! Хоть Алина и землячка, однако это явно просто хайп!";
- "Если бы это был плагиат, она бы подала на них в суд… А так она просто обращает на себя внимание".
Третьи вообще считают, что сама Alina Pash пользуется мотивами других исполнителей:
- "В это время "ДахаБраха" такие "ну-ну"";
- "Ну а я, например, в "Bosorkanya" слышу отчетливое влияние "ДахиБрахи"";
- "Алина Паш случайно не заметила идентичное сходство инструментала своего трека Bosorkanya с творчеством группы "ДахаБраха, нет? О локации для клипа – вообще маразм. Песня "Гори" и клип на нее снят в горах. Боже, как они посмели снимать в Карпатах? Надо же было, наверное, в Крымских горах, Алинка бы одобрила";