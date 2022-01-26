Наглое копирование, – финалистка Нацотбора Alina Pash обвинила Kalush в плагиате

Между участниками Нацотбора разразился новый скандал. Певица Alina Pash заявила, что группа Kalush скопировала мотив ее песни в своей щедривке.

Украинские музыканты Alina Pash и проект группы Kalush – Kalush Orchestra стали финалистами Нацотбора. Но на днях между ними разразился новый скандал.

Читайте также Евровидение 2022: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

Скандал между Alina Pash и Kalush

Певица Alina Pash обнаружила сходство между своей песней Bosorkanya и щедривкой, отрывок из которой группа Kalush опубликовала в инстаграме.

Alina Pash считает, что коллектив использовал ее звучание контрабаса в своей песне.

Не знаю, как назвать это – наглое копирование или уважительное заимствование,

– написала певица.

"И даже тональность та же. Я пока не знаю, как реагировать на это полноценно, сознательно. Сейчас мне просто отвратительно от того, что кто-то называет себя художником, артистом, хочет представлять своей музыкой Украину на Евровидении, а на самом деле просто в преддверии так нагло пользуется…" – заявила артистка.

Alina Pash заявила о плагиате / Фото из инстаграм-сторис

Пользователи сети заметили не одно сходство между клипами, мелодиями и даже обложками к композициям между Alina Pash и Kalush.

Для просмотра всех видео листайте вправо:

Kalush отреагировали

В комментариях представители группы прокомментировали обвинения в плагиате. Они подчеркнули, что песня из их видео – это щедривка, а значит, народная песня. Однако Kalush согласился, что инструменты звучат похоже.

"Йо, в этой щедривке похожий контрабас, ок, но это не наш трек. Это щедривка", – пишут артисты.

Что говорят Kalush / Скриншот из инстаграма

Как реагирует сеть

Мнения пользователей сети в новом скандале разделились. Некоторые поддерживают Alina Pash:

"Я за Алину!!! Невероятный человек, слежу за ней от песни "Oinagori", был очень рад слышать, что она в Нацотборе";

"Наглое копирование";

"Поддержу Алину".

Другие же считают, что ничего похожего между композициями нет, а Alina Pash устраивает скандал ради пиара:

"Просто из ничего скандал, пусть подает в суд, если что-то не нравится";

"Кто-то видит сильного конкурента";

"Или у меня вообще нет музыкального слуха (что вероятно), или я вообще не слышу ничего похожего в этих песнях";

"Нет там никакого плагиата! Хоть Алина и землячка, однако это явно просто хайп!";

"Если бы это был плагиат, она бы подала на них в суд… А так она просто обращает на себя внимание".

Третьи вообще считают, что сама Alina Pash пользуется мотивами других исполнителей: