Надо найти мужчину, – Ольга Куриленко хочет стать мамой во второй раз

Голливудская актриса украинского происхождения воспитывает 5-летнего сына от бывшего партнера Макса Беница. Однако Ольга Куриленко мечтает о втором ребенке. Звезда пошутила, что теперь она должна искать мужчину.

41-летняя Ольга Куриленко была замужем дважды. 20-летней она вышла замуж за французского фотографа Седрика ван Моля, а через несколько лет вышла замуж за американского предпринимателя Демиана Габриэлля. Ни один из них так и не стал отцом ее детей. Первенца актриса родила в романе с журналистом Максом Беницом.

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Сейчас сыну Ольги Куриленко 5 лет. Она мечтает родить Александру сестру или брата. Звезда сама была одним ребенком в семье, поэтому знает, как оно.

Я была единственным ребенком и ненавидела это. Я не собираюсь поступить так со своим ребенком. Итак, если я хочу снова стать мамой, мне надо найти мужчину,

– призналась Ольга Куриленко.

Она добавила, что будет только с тем мужчиной, который будет разделять ее взгляды на детей, ведь ее биологические часы тикают. К слову, сейчас актриса не одинока. Недавно она начала новые отношения, однако пока неизвестно, кто стал ее новым избранником.

"Это очень новое, поэтому я не уверена, что могу называть его своим партнером", – поделилась голливудская знаменитость.