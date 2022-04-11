Надя Дорофеева навестила украинских беженцев в Варшаве: "Поражена, как тепло здесь принимают"

Украинская певица Надя Дорофеева приехала в Варшаву и навестила украинских беженцев. Она рассказала, как их принимают в чужой стране.

Известная украинская певица Надя Дорофеева приехала в Варшаву. Там она навестила украинских беженцев.

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Надя Дорофеева навестила беженцев

Исполнительница пообщалась с украинцами, сделала фото с поклонниками и уделила особое внимание детям.

Война заставила многих взрослых и маленьких украинцев покинуть родную страну. Сегодня мы посетили наших беженцев в Варшаве. Была поражена тем, как тепло здесь принимают: кормят, дают одежду, игрушки… Но, конечно, это никогда не заменит дом!

– поделилась Надя Дорофеева.

"Когда ко мне подошел один ребенок и подарил шоколадку, а другой – игрушечного мишку, я еще раз осознала, что украинцы непобедимы, пока так поддерживают друг друга! Самые смелые и несгибаемые украинцы, я вас люблю! И как хочется, чтобы мы все скорее вернулись домой!" – подытожила она.

Надя Дорофеева навестила беженцев / Фото из инстаграма звезды

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