Надя Дорофеева выступила перед украинскими защитниками: трогательное видео
Источник:инстаграмм Нади Дорофеевой
После возвращения в Украину Надя Дорофеева выступила перед защитниками. Она встретилась с военными, не только спела для них, но и пообщалась.
Надя Дорофеева последовала коллегам, которые, возвращаясь в Украину, прежде всего выступают перед нашими военными. Артистка вместе с командой приехала в одну из воинских частей.
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Надя Дорофеева выступила для военных
Исполнительница опубликовала в сети трогательное видео с выступления. На нем видно, что Дорофеева и военные были рады встрече, на их лицах сияли улыбки.
В воинскую часть певица приехала в одежде пастельных цветов: бежевых брюках, майке цвета хаки и длинном кардигане с принтом. Длинные волосы она уложила в легкие волны, а на лице сделала едва заметный макияж.
Выступление для военнослужащих, проходящих службу в одной из воинских частей Северного объединения. С безграничной благодарностью, ваша Дорофеева,
– написала Надя под видео.
В комментариях подписчики благодарят Надю за такую инициативу.
- "Спасибо тебе за добрые дела для нашей страны".
- "Спасибо за выступление для наших героев, благодаря которым у нас есть сегодня".
- "Ты великая молодец! Сейчас чрезвычайно важно поддерживать наших воинов. Спасибо за то, что ты делаешь".
- "Как это мило! Надю, огромное спасибо тебе!"
- "Молодец! Круто, что вы здесь с нами".