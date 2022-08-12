Надя Дорофеева выступила перед украинскими защитниками: трогательное видео

Надя Дорофеева последовала коллегам, которые, возвращаясь в Украину, прежде всего выступают перед нашими военными. Артистка вместе с командой приехала в одну из воинских частей.

Ранее мы писали Надя Дорофеева вернулась в Украину: "Доброе утро, мой Киев"

Надя Дорофеева выступила для военных

Исполнительница опубликовала в сети трогательное видео с выступления. На нем видно, что Дорофеева и военные были рады встрече, на их лицах сияли улыбки.

В воинскую часть певица приехала в одежде пастельных цветов: бежевых брюках, майке цвета хаки и длинном кардигане с принтом. Длинные волосы она уложила в легкие волны, а на лице сделала едва заметный макияж.