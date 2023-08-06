Всю песню я не слушала, – Надя Дорофеева высказалась о хите экс-мужа Дантеса "Чуєш"

Украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала новый трек "Чуєш" своего бывшего мужа Владимира Дантеса. Поклонники считают, что в строчках песни Dantes обращается к ней. Дорофеева ответила, что тоже слушала эту часть трека.

В сети новую песню Дантеса "Чуєш" воспринимают как скрытую отсылку и обращение к Наде Дорофеевой. В частности, из-за строк "Я тебя забыл" и "Сейчас ты как мышь".

К теме Дорофеева рассказала, сменила ли фамилию после свадьбы и кому достался их с Дантесом дом

Теперь певица прокомментировала трек Дантеса. В инстаграме появилось видео с реакцией Дорофеевой во время эфира на радио.

Надя призналась, что не слушала этот трек полностью, но обратила внимание на куплет, в котором поется о "мыши", ведь поклонники именно это и связывают с ней.

Песню Вовы я полностью не слушала, я слушала две важные части. Мне просто друзья сбросили. Прикольно,

– высказалась Дорофеева.

Что Дантес говорил о своем треке

Ранее музыкант иронически ответил на упрек, что трек посвящен Наде Дорофеевой. "А у меня же жизни своей нет!" – саркастически сказал Дантес.

Очень странно, что люди натягивают такой смысл именно на эту фразу, потому что я никогда бы вообще в жизни не смог так сказать о своей бывшей, потому что я уважаю свои прежние отношения. Если я ее так называю, я и себя опускаю. А я себя тоже очень сильно люблю,

– ответил он.

В то же время в интервью Маше Евфросининой певец отметил, что когда писал, то вообще этого вайба не чувствовал. "Когда я скинул трек знакомому, он такой: "А, это о Надежде?". Я такой: "Да блин, нет!". Но можно много раз говорить о чем песня, клип, – людям все равно", – добавил он.