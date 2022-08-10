Надя Дорофеева вернулась в Украину: "Доброе утро, мой Киев"
Источник:инстаграмм Нади Дорофеевой
Певица Надя Дорофеева после продолжительного пребывания за границей вернулась в Украину. Артистка уже показала, где успела побывать в Киеве.
Украинский бомонд понемногу возвращается в Киев. Надя Дорофеева сразу побывала в любимых местах, о чем сообщила в инстаграмме.
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Де Надя Дорофеева была в Киеве
Артистка начала утро с похода в любимое кафе, где полакомилась ароматным кофе, сделала фото и продемонстрировала эффектный look. Поскольку в Киеве прохладно, то артистка надела светлый oversize наряд. Кофта была с длинными рукавами, поэтому Надя смело могла сидеть с кофе на улице.
На шее у Дорофеевой было массивное украшение, волосы она уложила в аккуратную прическу, а на лице сделала легкий макияж.
Надя Дорофеева в Киеве / Фото из инстаграмма артистки
Также певица посетила любимый салон красоты и призналась, что очень скучала по украинским специалистам по бьюти-индустрии.
Потом отправилась в шоурум к известной украинской дизайнере Кати Сильченко. У нее исполнительница часто выбирала наряды для повседневных образов и концертов. Новый аутфит Надя сразу показала подписчикам.
Надя Дорофеева вернулась в Киев / Скриншоты инстаграм-сторис певицы