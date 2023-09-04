Надя Дорофеева показала, как проводит время с дочерью Кацурина: фото из Варшавы

Надя Дорофеева принимает участие в проходящих в Польше съемках "Голоса страны". Она показала кадры по бекстейджу, где засветилась и дочь Михаила Кацурина.

Украинская певица Надя Дорофеева находится в Польше – там сейчас снимают 13-й сезон "Голоса страны". Артистка показала серию кадров за кулисами.

К слову "Уснул" в прямом эфире: забавное видео с Артемом Пивоваровым завирусилось в сети

Надя Дорофеева встретилась с дочерью Кацурина

Исполнительница показала, как проходили ее дни вне съемок. Она встречалась с командой и друзьями, в частности, подругой Лерой Бородиной.

Также Надя Дорофеева в Варшаве провела время с дочерью Миши Кацурина – 7-летней Сашей. Они гуляли по улицам вместе. Очевидно Даша Кацурина не запрещает детям видеться с новой женой бывшего мужа.



Надя Дорофеева провела время с дочерью мужа / Фото с инстаграма певицы

Надя Дорофеева провела время с дочерью мужа / Фото с инстаграма певицы

Надя Дорофеева готова к детям

Исполнительница недавно на одном из шоу призналась, что готова стать мамой. Она даже назвала имя, которое могла бы выбрать для своего будущего сына – это Марк.

Надя Дорофеева не в первый раз видится с дочерью и сыном мужа Миши Кацурина. В конце августа певица выступила на фестивале "Черноморские игры" в Киеве. Там ее поддерживал и муж, и его дочь – они подпевали Дорофеевой из зала.