Надя Дорофеева покорила стильным образом в рубашке: эффектные кадры

Успешная исполнительница Надя Дорофеева в очередной раз покорила сеть стильным аутфитом. Артистка устроила уличную фотосессию, для которой выбрала коричневую oversize футболку.

Надя Дорофеева продолжает диктовать тренды украинским модницам. На личной странице в инстаграме, за которой следят 5 миллионов пользователей сети, она частопубликует эффектные фотографии.

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Стильный look Нади Дорофеевой

Артистка предстала перед камерой в черных брюках с распорками внизу. Также она надела светло-коричневую oversize рубашку, которую застегнула не на все пуговицы. Такой наряд Надя соединила с черной массивной обувью.

Волосы артистка собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько прядей, которые ниспадали на лицо. На лице она сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Завершила образ изысканными украшениями – бусами и серьгами.

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"Часто, листая инстаграм-ленту, мы начинаем сравнивать и думать, что кому-то все дается очень легко и просто. Но забываем, что социальная сеть – это красивая картинка, которая не передает всю колоссальную работу или сложности, через которые проходит человек. А что, если все дело в выборе, который мы делаем самостоятельно? В выборе замечать в жизни только плохое – жаловаться и вечно быть недовольным. Или научиться находить радость даже среди самых сложных моментов. Я давно сделала выбор – фокусироваться на хорошем, быть позитивной и окружать себя такими же людьми. Это не значит, что я просто закрываю глаза на все сложности и улыбаюсь сквозь слезы. Но это то, что позволяет мне кайфовать от процесса и быть благодарной за все, что у меня есть. И это меняет всю жизнь", – написала певица в заметке.

В комментариях поклонники Дорофеевой, как всегда, засыпали ее комплиментами. Также им очень понравились размышления артистки, которыми она поделилась в публикации.