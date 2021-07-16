Надя Дорофеева показала обольстительный образ в коротких шортах и топе: фото

Певица Надя Дорофеева поехала в Одессу. Перед концертом она прогулялась по городу и показала обольстительный летний образ. Звезда соединила топ с короткими шортами с бахромой.

Как на сцене, так и в реальной жизни Надя Дорофеева выбирает наряды, которые как нельзя лучше подчеркивают ее стройную подтянутую фигуру. На улицах Одессы она показала трендовый look, который стоит повторить этим летом.

Стоит увидеть Надя Дорофеева показала фигуру в обтягивающем леопардовом костюме

На Дорофеевой короткие белые шорты с высокой талией и кистями. Это одежда от известного украинского бренда Ksenia Schnaider. Ее стоимость составляет 253 доллара – почти 7 тысяч гривен.

Обольстительный низ идеально сочетается с белой жилеткой с накладными карманами и топом серо-фиолетового оттенка. Смелый верх на тонких бретелях обнажил талию певицы, а массивное колье от швейцарской марки Acne Studios привлекло внимание к декольте.

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"Обжег глаза от такой красоты", – сделал комплимент Владимир Дантес. Фаны Нади Дорофеевой тоже не скупились на восторженные комментарии: