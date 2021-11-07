Надя Дорофеева оказалась в больнице в Египте
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
После отпуска в Португалии Надя Дорофеева вернулась к работе. Вместе с командой она полетела в Египет, где должна была бы дать несколько концертов. Однако ее выступление 6 ноября отменили. Все потому, что певица оказалась в больнице.
На днях Надя Дорофеева полетела в Египет с музыкантами и танцорами. Они должны были бы выступить в 5-звездочном отеле в городе Хургада. Однако за считанные часы до концерта организаторы сообщили, что артистку срочно госпитализировали.
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В связи с внезапным ухудшением состояния здоровья певицы DOROFEEVA концерт, запланированный на 6 ноября 2021 года, не состоится. Сейчас она находится в госпитале и проходит обследование,
– говорится в сообщении.
Пока неизвестно, как чувствует себя певица и какое обследование ей понадобилось.
Фото из инстаграма Нади Дорофеевой
Танцовщица из команды артистки попросила не подогревать панику вокруг ее госпитализации. В частных сообщениях одной из фанаток Светлана подтвердила, что Надя Дорофеева действительно в больнице. С ней якобы все хорошо.
Не развозите панику. Все хорошо. Я и Виталик с ней в больнице,
– рассказала девушка.
Фото из фан-клуба Нади Дорофеевой