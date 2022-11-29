Надя Дорофеева отправляется в благотворительный тур "Смысли": для кого будет собирать средства

Певица Надя Дорофеева впервые отправляется в украиноязычный тур. С программой "Смысли" артистка выступит в Киеве, Львове и Черновцах. Какие приглашенные гости будут на выступлениях – узнайте дальше.

24 канал пообщался с Надеждой Дорофеевой накануне ее благотворительного тура. Будут новые премьеры, для кого артистка будет собирать средства и чем особый концерт в Киеве – читайте в эксклюзивном материале.

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На благотворительных концертах вы будете собирать средства на восстановление жилья, разрушенного врагом. А именно для добровольческих строительных батальонов – "Добробат". Почему выбрали именно такое направление?

Мы уже все знаем, как это остаться без света, воды, интернета. Но остаться без дома в преддверии зимы – это просто ужас! Поэтому я и начала сотрудничество с добровольческим движением "Добробат" – волонтерами, восстанавливающими разрушенное жилье. Начали мы с общего творческого проекта – клипа "Капают", где делали сбор, и продолжаем, собирая средства на моих концертах, чтобы помочь большему числу украинцев восстановить, вернуть свой дом!

Концерт во Львове

Когда: 3 декабря в 19:00

Где: Малевич: concert arena & night club

Билеты: от 490 гривен

Недавно состоялся суперфинал "Голоса страны", где вы были одним из звездных тренеров. Может быть, приглашенными гостями будут финалисты вашей команды?

Двое из моих финалистов сейчас защищают Украину, чем я невероятно горжусь! Конечно, мне бы этого хотелось, и в планах на следующие концерты такие выступления есть. А пока будем ждать их дома с победой!

Из каких песен будет состоять новая программа "Смыслы"? Ждать ли зрителям новых переводов/адаптаций ваших песен на украинском? Будут ли премьеры?

На концертах я буду исполнять песни из нового альбома, которые уже успели полюбиться. Но и сюрпризы тоже будут! Я представлю несколько премьер, которые выйдут уже совсем скоро, на которые мы снимаем клипы. А еще недавно решила сделать адаптацию одной из любимых песен vperedi, которая очень нравится многим поклонникам. За помощью обратилась к девушке – автору, которая победила в конкурсе на адаптацию песни "Разноцветная". Получилось круто! Так что посетители благотворительных концертов услышат все новинки первыми! Надеюсь, они вам понравятся.

DOROFEEVA – "Разноцветная": смотрите видео онлайн

Концерт в Черновцах

Когда: 4 декабря в 19:00

Где: Филармония

Билеты: от 450 гривен

Какие сюрпризы готовите для поклонников?

Я бы не назвала это сюрпризами. Для меня важно, чтобы эти концерты были исполнены моих смыслов. Сейчас очень нужно помогать другим. Думаю, как и многим из вас. Поэтому в течение трех концертов будет открыт сбор средств на восстановление разрушенного врагом жилья для движения "Добробат", к которому сможет приобщиться каждый посетитель. Для этого нужно будет отправить донат в специальной зоне концертной площадки. А в качестве благодарности среди всех участников я разыграю картину из клипа "Крапают", которую мы создали вместе с украинским художником Евгением Лесняком.

DOROFEEVA – "Крапают": смотрите видео онлайн

Чем будет особый концерт в Киеве?

После многочисленных выступлений в Европе и на благотворительных мероприятиях в Украине, я почувствовала, что сейчас необходимо делать такие концерты! Такой фидбек прилетел от коллег-артистов, которые уже давали сольные концерты, а также от аудитории. Людям нужна передышка – даже полтора часа способны перезарядить, дать силы идти дальше, к победе! Особенно мне важно подарить этот отдых работникам энергетической инфраструктуры, которые ежедневно восстанавливают разрушения и снабжают нас светом. Поэтому я пригласила их на мое киевское выступление как специальных гостей.

Концерт в Киеве

Когда: 2 декабря в 18:00

Где: Stereo Plaza

Билеты: от 600 гривен

Надя Дорофеева выступит в Киеве, Львове и Черновцах / Фото из инстаграмма певицы