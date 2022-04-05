Надя Дорофеева в Барселоне подогрела слухи о новом романе: фото с вероятным любимым

Певица Надя Дорофеева сейчас находится в Барселоне. Там поклонники сфотографировали ее с музыкальным исполнителем и ресторатором Михаилом Кацуриным. Звездам приписывают роман.

По сети ширится романтический кадр, на котором изображены Надя и Миша. Они мило обнимались и улыбались друг другу.

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Надя Дорофеева закрутила новый роман

Ранее на новый роман Дорофеевой намекал эксучастник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний. Впоследствии это подтвердил блоггер Алексей Дурнев, а теперь в сети появилось фото влюбленных.

В соцсетях подозревали, что новым избранником артистки может стать именно Михаил Кацурин. Мужчина дважды был женат, имеет двоих детей. О разводе он объявил в тот же день, что и Дорофеев и Дантес.

На фото, которое парят в сети, Михаил нежно держит Надю за талию, а она – за плечи. Звезды с улыбками на лицах разговаривают. Видно, что между ними не только дружеские отношения. Сами же знаменитости пока не комментируют слухи о романе.



Надя Дорофеева и Миша Кацурин в Барселоне / Фото с твиттера @allliiiiisaaaa

Напомним, ранее Михаил и Надя были друзьями. Они даже отдыхали семьями. В январе прошлого года артистка распространяла совместное фото из Бали.



Надя и Михаил с любимыми на Бали / Фото с инстаграмма Нади Дорофеевой

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