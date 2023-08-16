Охрана удалила общее фото, – Надин из "Холостяка" рассказала о съемках с Дженнифер Энистон

Блоггерша, участница 11 сезона шоу "Холостяк" Надин Медведчук сейчас живет в США благодаря программе U4U для украинцев. Девушка работает моделью и актрисой. Недавно она снялась в фильме с голливудской актрисой Дженнифер Энистон.

Оказывается, в США можно зарегистрироваться на сайте, чтобы сняться в кино, даже если у тебя опыта нет. Так поступила и блоггерша из Украины Надежда Медведчук, ее выбрали для массовки во многие фильмы.

Интересно Здесь дорого, – Надин из "Холостяка" рассекретила, как зарабатывает и сколько тратит на жизнь в США

Надин снялась в голливудском фильме

Актриса рассказала, что недавно снялась в фильме от DC. По ее словам, фильм получился классный и она рада, что приняла участие в этом.

Снимали кино в студии Warner Bros. Туда я попала из-за кастинга. Меня выбрали на роль главного дублера главной героини,

– зазналась Надин.

Блогерша рассекретила, сколько ей заплатили. Оказалось, что оплата роли за день, смена длится 8 часов и платят за это 350 долларов. Кроме того, там бесплатное питание.

О знакомстве с Дженнифер Энистон

Во время съемок другого фильма Надежда Медведчук встретилась с голливудской актрисой Дженнифер Энистон.

Я была с ней в одном кадре, как группировка. Там было 5 девушек и она. Мы все вместе разговаривали… Актриса общалась с нами, была без охраны,

– вспомнила Надин.

Украинка даже пыталась сфотографироваться с Энистоном. Однако поскольку это запрещено, охрана удалила общее фото с ее телефона.

Смотрите интервью с Надином Медведчуком: видео

Сегодня сериал "Друзья", где снималась Дженнифер Энистон, считается одним из самых успешных и популярных телевизионных шоу всех времен. От его первого выхода в 1994 году до настоящего времени прошло много лет. Как за это время сменились актеры, воплотившие на экранах персонажей Рэйчел, Роса, Моники, Чендлера, Фиби и Джои. смотрите в статье.