"Над домами летать истребители": Остапчук рассказал, как их застала война после отпуска

Телеведущий Владимир Остапчук всего за день до полномасштабного вторжения прилетел с супругой с Мальдивских островов. А уже в 5 утра услышал первые взрывы в Киеве, после чего срочно уехал из столицы.

Еще вечером 23 февраля супруги Владимира и Кристины посетили светское событие и где-то в 10 вечера легли спать, потому что они были уставшыми после перелета из Мальдив. Но в 5 утра Владимир проснулся от двух взрывов, услышанных сквозь сон.

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"В 5 утра проснулся Вова. Я думаю, что же произошло. Он говорит, что услышал взрыв. Я думала, что это что-то упало, потому что у нас рядом идет строительство, но я потом это еще прочитала от подруги, которая тоже написала в чате. Затем над нами пролетел самолет", – говорит Кристина.

По ее словам, они очень испугались, ведь было очень слышно, как летают истребители. Они срочно начали звонить по телефону родным и решили, что им нужно выехать из Киева, потому что они жили в высоких многоквартирных домах с плотной застройкой. Кристина говорит, что сначала планировали ехать в направлении ее родителей, которые живут возле Житомирской трассы, но в последний момент передумали и за 12 часов добрались до Тернополя.

Была ужасная паника между 5:00 и 5:40. Потому что ты набираешь на телефоне родных, нет связи на всех операторах и все думают, что все – связь отключили. То есть психологически было очень сложно. У нас многоэтажный дом в центре города, из него виден Южный мост, Левый берег Киева, и там я сначала слышал 2 взрыва, а после этого встал и посмотрел в окно, и увидел еще 1 взрыв. И потом начали очень низко над домами летать истребители,

– говорит Остапчук.

По словам супругов, они собрались всего за 30 минут, между тем звоня всем близким. Они набрали личных вещей всего на 2 недели, потому что не думали, что война будет длиться дольше. Что касается тревожного чемодана, то у них были собраны всего лишь документы и ценные вещи.

Думали ли остаться на Мальдивах

Несмотря на то, что пара могла остаться дольше в отпуске на Мальдивских островах из-за угрозы полномасштабного вторжения, Владимир говорит, что все равно они вернулись бы в Украину. Здесь ведь все родные и его дети.

"Здесь действительно легче. Я на полтора дня ехала к отцу в Венгрию, и за это время мне было беспокойно. Я хотела вернуться домой, я знаю, что здесь у меня все под контролем. Поэтому находиться где-то за пределами Украины мы не хотели и не пытались", – подытожила Кристина.



Владимир Остапчук и Кристина Горняк на Мальдивах / Фото из инстаграммы шоумена