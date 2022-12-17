Этническая гуцулка FIINKA мощно зарядила песней "Довбуш" на сцене Нацотбора

Говорящая гуцульским диалектом FIINKA спела на сцене Нацотбора на Евровидение-2023. Певица исполнила песню "Довбуш".

По словам Pianoboy, FIINKA – ураган, и легко может заряжать людей хорошим настроением. Как поразила зрителей в финале Нацотбора на Евровидение 2023 года колоритная гуцулка – смотрите ниже.

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FIINKA выступила с песней "Довбуш" на сцене Нацотбора

Джамала похвалила образ певицы и хореографии. Певице очень нравится, что FIINKA любит свое происхождение, не стесняется его и продолжает в своем творчестве. "Вы невероятно выступаете, вы артистка, вы актриса", – сказала Джа.

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: FIINKA с песней "Довбуш"

Звезда рассказала 24 канала, какой будет ее миссия на Евровидении-2023 в случае победы в Нацотборе, какой будет ваша миссия на Евровидении-2023: "Я хочу, чтобы весь мир услышал о гуцулах, чтобы не было больше вопроса: "А на каком языке он разговаривает?". Пусть Европа услышит, как может звучать Украина. Чтобы все понимали, что это прекрасный уникальный говор украинского языка, которым говорил наш герой Довбуш, которым писал Стефаник, звучащий в легендарном фильме "Тени забытых предков". За этим говором стоит огромный пласт культуры. Я хочу, чтобы люди стали интересоваться Гуцульщиной. Хочу стать примером, что нужно действительно ценить и уважать свое. Вот тогда и будет наша победа. На всех фронтах!".