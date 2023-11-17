Будут соревноваться за победу: названы 10 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024
Источник:Суспильне Евровидение
Суспильне объявило список музыкантов, которые будут бороться за возможность представить Украину на Евровидении-2024. Среди них – новые лица и знакомые нам артисты.
17 ноября Суспильный вещатель представил список финалистов Национального отбора на Евровидение-2024. Среди них украинцы смогут выбрать победителя.
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Список финалистов на Евровидение
За право представить Украину на международном песенном конкурсе сразятся самостоятельные исполнители, дуэты и группы:
- alyona alyona & Jerry Heil
- DREVO
- INGRET
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- SKYLERR
- YAGODY
- ЯКТАК
- Ziferblat
Финалисты Нацотбора / Фото Суспильне Евровидение
На этом интересности нынешнего Нацотбора не завершаются. Скоро у фанатов Евровидения будет возможность выбрать 11 финалиста Нацотбора – среди участников лонглиста, не попавших в список финалистов. Детали будут впоследствии.
Что известно о Нацотборе-2024
Украинский национальный отбор на Евровидение-2024 стартовал в конце августа. Музыкальным продюсером конкурса стал Дмитрий Шуров (Pianoбой).
9 ноября организаторы представили лонг-лист участников Нацотбора. Финал конкурса состоится в феврале. Зрители также смогут выбирать жюри.
Евровидение-2024 пройдет в Швеции, ведь в этом году победила шведская звезда Лорин. Организаторы выбрали город – все будет происходить в Мальме. Слоганом музыкального конкурса этого года остается "United By Music": она будет актуальна и на будущие годы.