Стартовало Евровидения во время войны: какую знаковую песню исполнили конкурсанты

17 декабря в 17:00 стартовал Национальный отбор Евровидения-2023, впервые проводимый во время полномасштабной войны. Несмотря на военные действия, которые продолжаются прямо сейчас на границах Украины, мы выберем своего представителя, который поедет на Евровидение-2023.

На глубине 90 метров под землей, на генераторах и в укрытии, засекреченном от общественности, начался отбор-2023. И его открыли все 10 финалистов конкурса. Под аккомпанемент фортепиано Дмитрия Шурова, ставшего продюсером конкурса в Украине, все артисты исполнили "Ой у лузи червона калына", которая благодаря Андрею Хливнюку в начале полномасштабного вторжения стала символом украинского сопротивления.

К слову Нацотбор на Евровидение-2023: видеотрансляция финала

Весь "концертный" зал украшен лампочками и экранами, а в зале присутствует минимальное количество людей. Примечательно, что все артисты одеты так, как были представлены со своими песнями в соцсетях. Только группа TVORCHI и Oy Sound System одели блестящие и эпатажные костюмы, по отношению к другим – чувствуется максимальная простота, которую раньше трудно было увидеть на подобного рода конкурсах.

Нацотбор Евровидения-2023 – Ой у лузи червона калына: смотрите видео онлайн