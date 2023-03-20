На Алину Шаманскую вызвали копов в Америке: "Поехала с помоями на голове"

Алина Шаманская поделилась досадной историей из жизни в США. На нее вызвали копов за неправильную парковку на чужой территории. Как все было, читайте дальше.

После публичного разрыва с Русланом Ханумаком Алина Шаманская осталась жить в Калифорнии с сыном. Она на день отвезла его к друзьям, но вернуться домой без приключений не получилось.

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Почему на Алину Шаманскую вызвали копов в США

Блогерша приехала за сыном в поздний вечер и припарковала авто на заезде в соседний частный дом. Думала, что заберет Артура за пять минут, но гости затянулись на 40, потому что друзья встретили ее словами: "Боже, у нас на пороге Алина Шаманская! И что ты не зайдешь в гости на глоток вина?" За это время у ее машины собралась толпа американцев, а полиция была в пути.

Я увидела, что у моего авто куча людей громко спорят и светят фонариками, присматриваясь, что внутри! Конечно, я была в шоке. Что происходит? Первое, что они мне сказали: "Мы уже вызвали на тебя копов"… Они всем хором начали меня вычитывать,

– написала Алина Шаманская.

Как выяснилось, полицию вызовут потому, что одним колесом она заехала на чужой газон. Блогерше пришлось 10 раз извиняться, чтобы вызов отменили. Однако на американцев сработали не уговоры Шаманской, а ее маленький сын.

"Они отменили полицию со словами: "Мы это делаем исключительно из-за твоего сына, потому что он не должен терпеть проблемы из-за тебя". Ну с помоями на голове я и уехала домой", – добавила она.

Алина Шаманская о вызове полиции в Америке / Скриншот с видео