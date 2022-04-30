"Мы теряем людей": Полякова сожалеет, что многие украинцы не вернутся из-за границы

Артистка Оля Полякова, как многие другие звезды и украинцы покинула Украину, чтобы уберечь детей во время войны. Она призналась, что встретила многих людей, которые потеряли свой дом и им больше некуда возвращаться.

Полякова убеждена, что важнее человеческой жизни нет и быть не может. Однако есть немало украинцев, которые также переживают потерю своих домов из-за зверства российских оккупантов.

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Я в шоке от того, сколько людей потеряли свои дома и сколько людей потеряли жизнь, что самое страшное. А те, которые потеряли дома, уехали за границу, и они же не вернутся домой, потому что им некуда вернуться. И это ужасно. Мы теряем людей не только физически, но и через переселение,

– комментирует звезда.

Ей очень хочется, чтобы все вернулись в Украину, чтобы было кому жить, восстанавливать и развивать. "Я надеюсь, что все эти люди как-то вернутся, что будет для них сделана какая-то программа, чтобы они могли вернуть свое жилье", – говорит певица.

Отметим, что украинцы с помощью приложения "Действие" могут оставлять заявки на компенсацию разрушенного жилья, пострадавших от войны. Законодательно процедура возмещения пока окончательно не определена и соответствующий законопроект только готовится в Верховной Раде.

На вопрос, почему Полякова не принимает переселенцев из зоны боевых действий в своем киевском доме, говорит, что там довольно опасно, хотя дом сейчас уцелевший.

У меня не очень-то безопасно. Мы потому там и не живем. Не буду говорить, где это находится, но у меня там есть рядом стратегический объект. Это та причина, когда я уехала из Киева и уехала на дачу. Мы не смогли туда поехать, потому что это опасно, потому там селить людей не стоит. Мы не знаем – прилетит туда или не прилетит. Это очень-очень близко,

– прокомментировала звезда.

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