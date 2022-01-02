Мы такие крепкие и сильные, – Александр Божик рассказал, какие эмоции переполняли его на Майдане

В феврале 2014-го года Александр Божик тоже был на Майдане. Звезда признается, когда рядом с ним стояли тысячи людей, он гордился своей сильной и крепкой нацией. По его мнению, это братство ощутимо до сих пор.

Скрипач-виртуоз никогда не забудет, как в феврале почти восемь лет назад впервые поехал на автомобиле в Киев. С собой он "взял каких-то людей", которые тоже были готовы поддержать митингующих. На Майдане Александр Божик понял, что силу народа уже невозможно изменить в другом направлении.

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Есть такая традиция уже, что когда в Украине начинает падать снег, у меня лично начинаются мысли о Майдане. Потому что как только начинается зима, у нас что-то происходит: и в политике, и в жизни,

– заметил музыкант.

"Я счастлив, что я украинец, и я счастлив, что мы такие крепкие и сильные, потому что мы можем встать и сражаться, если нам что-то не нравится. Мы не будем молчать. Думаю, это весь мир понял", – добавляет Александр Божик.

Зато жена скрипача Юлия считает, что подъем и единение людей, которое зародилось на Майдане, продолжается до сих пор. Она очень хочет, чтобы это запечатлелось в памяти народа.

"Если говорить о "Майдан сегодня", то сейчас это можно превратить в явление "поддержки своего": поддержку своего артиста, своего производителя. Сейчас мы имеем возможность проголосовать гривной за то, в чем видим будущее", – высказывается Юлия Божик.

Александр Божик с женой Юлией / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Александр Божик о концертах на Востоке

Разговор со скрипачом Александром Божиком и его женой Юлией читайте в рамках проекта Интервью24

Скрипач-виртуоз понимает, как важно поддерживать военных, ведь они уже семь лет оберегают наш покой. Так, он участвует в благотворительных концертах, на которых собирают деньги на реабилитацию раненых. До Востока музыкант пока не доехал, но планирует.

"До Востока я не добрался, но довольно часто выступаю на полигонах. Когда-то я выступал перед военными, мне сказали: "Вы знаете, Александр, эти ребята, что вас сейчас слушают, завтра все отправляются на Восток". Это для меня было шоком, потому что понимаю, что завтра, возможно, кого-то из них уже не будет", – со щемящей болью вспоминает Александр Божик.

Интервью с Александром и Юлей Божиками в видеоформате: смотрите видео 24 канала