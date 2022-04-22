Мы свидетели трагедии, – Галкин пообещал отдать Украине деньги, которые заработает в Израиле

Юморист Максим Галкин один из немногих на России, кто не испугался режима Путина и открыто поддержал Украину. В июне он поедет в концертный тур по Израилю, а часть заработанных денег обещает отдать нашим беженцам.

В Израиль Максим Галкин и Алла Пугачева вылетели в феврале, ведь с первого дня войны юморист выступает против вторжения в Украину. Там он уже организовал большой концертный тур, билеты на который разметают. Из-за безумного ажиотажа комик анонсировал еще два дополнительных выступления и признался, что часть из заработанного на гастролях перечислит беженцам из Украины.

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Максим Галкин поддерживает Украину в Израиле

Мы живем с вами в непростое время. Мы свидетели огромной человеческой трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба, когда миллионы украинцев теряют свои дома, вынуждены покидать свою Родину,

– подчеркнул Максим Галкин.

"Поэтому часть средств, которые я заработаю на концертном туре в Израиле, перечислю в помощь беженцам. Думаю, вам будет приятно это знать. Потому что мы не просто встретимся на концертах, посмеемся над актуальным юмором, но и сделаем хорошее дело", – добавил муж Пугачевой.

Максим Галкин обещает пожертвовать деньги беженцам из Украины: видео

ранее друг Максима Галкина Андрей Данилко признался, что работы на России у него нет . Из-за осуждения войны он потерял все рекламные контракты, но, в отличие от Киркорова и Баскова, не запятнал свое имя.

Полный текст публикации Максима Галкина:

Дорогие друзья! Так как на уже объявленные концерты, а также ранее поставленные дополнительные концерты билеты проданы, то я с организатором тура по просьбам зрителей анонсирую ещё два дополнительных концерта, третий концерт в Тель-Авиве 13 июня и второй дополнительный в Хайфе 15 июня.

Часть заработанных денег я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело.