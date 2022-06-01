Мы рожали и растили их для мира, – Зеленская тронула роликом о детях во время войны

1 июня – День защиты детей. В этом году детей Украины действительно нужно защищать. Защищать с оружием в руках. Эта война навсегда изменила мечты маленьких украинцев.

Первая леди Украины опубликовала трогательный ролик, героями которого стали дети. До войны они играли с друзьями, родителями, занимались любимыми делами, радовались жизни. Но однажды пришли россияне, которые все это забрали.

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Война навсегда изменила мечты маленьких украинцев

Миллионы были вынуждены вместе с матерями уехать за границу. Сотни детей погибли, еще тысячи страдают от насилия, издевательств на временно оккупированных территориях. Более 200 тысяч оккупанты принудительно вывезли на территорию России, разлучили с родителями. Россияне забирают и разрушают все.

"Учишься в школе, ходишь в спортивную секцию или на танцы, записываешь ролики для TikTok, волнуешься перед экзаменами, радуешься каникулам, играешь на пианино или в футбол, рисуешь, изучаешь робототехнику или программирование, любишь маму и папу, кота рождение и лето, мечтаешь о братце или сестренке, просто мечтаешь", – трогательно написала первая леди.

Когда падает первая бомба, ты не можешь поверить. "Зачем нас хотят убить?" – спрашиваешь у мамы в бомбоубежище. Мама плачет. Но самое страшное, когда она не отвечает. Сегодня – День защиты детей. И впервые эта защита – буквальная, с оружием в руках. Мы рожали и растили их для мира. А теперь должны спасти детей от войны.

– тронула Зеленская.

Сейчас вся Украина отстаивает детство своих детей. Украинцы делают все для того, чтобы дети не видели бомбежек и не знали, что такое сиротство. Дети Украины навсегда запомнят, что такое война. Это невозможно забыть, простить. Едва ли не каждый день они слышат звуки сирен, сообщающих о воздушной тревоге, бегут с родителями в укрытие, чтобы спасти жизнь. На временно оккупированных территориях вынуждены терпеть боль и страдания, которые принес "русский мир".

Елена Зеленька о детях войны: смотрите видео онлайн