Мы развелись еще до войны, – Дорофеева рассказала правду о разрыве с Дантесом и новых отношениях

18 марта Надя Дорофеева и Вова Дантес ошеломили фанатов новостью о разводе. Звезды долго не комментировали разрыв, но в свежем интервью певица призналась, что они давно не вместе. Артисты разошлись еще до войны, но не успели об этом объявить.

Дорофеева и Дантес считались одной из самых красивых пар украинского шоу-биза. Однако после 6 лет брака пара разбежалась. Признались они в этом на 23-й день войны. Звезды не могли тянуть дальше, ведь вопросы друг о друге только ранили.

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Надя Дорофеева о разводе с Дантесом

Хотелось уже об этом сказать, потому что мы развелись еще до войны. И было много вопросов, нам было очень сложно отвечать, как там Вова, как Надя, а мы уже не вместе. Поэтому мы решили поставить точку в этом,

– рассказала Надя Дорофеева.

"Хотя идет война, мы дышим, живем, едим, даже что-то смотрим. Я всегда достаточно откровенна со своими поклонниками. И я не думаю, что мы кого-то обидели тем, что мы сказали с Вовой о том, что мы уже не вместе", – добавила певица.

Она еще раз заметила, что они с Дантесом остались хорошими друзями и до сих пор близки. Интересно, что бывший даже публично поздравил ее с днем рождения, который Дорофеева празднует в четверг, 21 апреля.

C днем рождения. Люби и будь любимой,

– лаконично пожелал певец.

Владимир Дантес поздравил Дорофееву с днем рождения / Скриншот с инстаграм-сторис

Надя Дорофеева о новых отношениях

Отвечая на вопрос, готова ли к новым отношениям Надя Дорофеева сказала: "Да готова. Я готова, но очень хочу домой".

Здесь следует напомнить, что артистке приписывают роман с Михаилом Кацуриным – музыкантом и ресторатором, которому принадлежат четыре заведения восточной кухни в Киеве. В свое время они с Дорофеевой дружили семьями, ведь он был во второй раз женат на дизайнерше Дарьи. В январе 2021 года Михаил и Надя парами летали на Бали, а 18 марта 2022 года вместе объявили о разводе. После этого их засекли в Барселоне.

Дорофеева с Дантесом, Кацуриным и его эксдружиной / Фото с инстаграммы певицы