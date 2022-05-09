Мы похожи, – The Rasmus из Финляндии спел Stefania в дуэте с Kalush Orchestra: мощное видео

Рок-группа The Rasmus, представляющая Финляндию на Евровидении-2022, в восторге от нашей Kalush Orchestra. С рэперами они виделись трижды и даже успели спеть в дуэте.

В эксклюзивном интервью 24 каналу солист The Rasmus Лаури Илонен признался, что, несмотря на разные стили музыки, они с Kalush Orchestra очень похожи. Финнам так понравилась украиноязычная песня Stefania, что они "топят" за нашу победу.

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The Rasmus о встрече с Kalush Orchestra

Я чувствую, что мы с ними очень похожи. Между ними на сцене такая же энергия, какая есть в нашей группе. У них отличное настроение, и мне очень нравится их песня. Она действительно замечательная. Думаю, что именно они и победят,

– поделился лидер группы The Rasmus.

Полное интервью с фронтменом группы The Rasmus читайте в рамках проекта "Интервью 24"

В интервью нам Лаури Илонен признался, что группа Kalush Orchestra предложила ему сделать вместе "музыкальную штуку". The Rasmus, конечно, согласился.

"Я думаю, что видео уже появится на следующей неделе. Несмотря на напряженный график, мы планируем сделать небольшой сюрприз", – говорил рокер нашему журналисту. Похоже, их "музыкальная штука" уже увидела мир – это дуэт! Украинцы и финны спели вместе отрывки трех треков – Stefania, Jezabel и легендарного In The Shadows.

Происходит что-то легендарное,

– прокомментировала их дуэт группа Go_A, которая ездила на Евровидение-2021.

The Rasmus и Kalush Orchestra спели в дуэте: видео

выступит в первом полуфинале Евровидения-2022,, под номером 6, тогда как– во втором,, под номером 5.