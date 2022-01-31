Музыкальную премию M1 Music Awards перенесли в четвертый раз: новая дата мероприятия

Украинское музыкальное событие M1 Music Awards все никак не может произойти из-за вспышек коронавируса. Из-за очередной угрозы массового заражения COVID-19 его решили перенести аж на 3 декабря 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе мероприятия, событие, которое должно было состояться 28 апреля, теперь запланировано на 3 декабря. На такой шаг решились телеканал М1 и компания "Таврийские Игры".

Читайте также Måneskin не приедет в Украину: победители Евровидения-2021 отменили тур по Европе

Чтобы подготовить высокотехнологичное шоу, необходима ежедневная работа более 2-х тысяч специалистов. Мы понимаем, что в ближайшее время из-за сложной эпидемиологической ситуации и стремительного роста заболеваемости – это невозможно. К сожалению, сейчас мы ежедневно сталкиваемся со случаями COVID внутри команды, которая готовит шоу. Из-за этого работа всех департаментов приостанавливается,

– сообщил генеральный директор телеканала М1 Сергей Перцев.

Он добавил, что организаторы физически не успеют подготовиться к событию так, как это планировалось. А на меньшее они соглашаться не хотят, ведь обещают представить "революционный для Украины уровень".



M1 Music Awards перенесли на конец 2022 года / Фото пресс-службы

Шестая церемония награждения состоится 3 декабря 2022 года в столичном Дворце спорта. Приобретенные билеты на событие остаются действительными.