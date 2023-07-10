TAYANNA, Никита Киселев, ENLEO и другие: музыкальные премьеры, которые должны быть в вашем плейлисте

Украинские артисты продолжают радовать слушателей летними новинками. В первую пятницу июля прошло сразу несколько музыкальных премьер, которые мы не могли обойти вниманием.

24 Канал подготовил подборку летних композиций, которые вы обязательно захотите добавить в свой плейлист.

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TAYANNA и Никита Киселев

Песня "Два фонаря" рассказывает историю двух людей, которые обожглись в любви и пытаются понять, живы ли чувства. Над песней артисты работали несколько недель. Своим дуэтом у них получилось передать все переживания и эмоции, которые проживают люди из-за несчастливой любви.

TAYANNA и Никита Киселев – "Два фонаря": смотрите видео онлайн

ENLEO

Песня "Вальс под взрывы" – это пронзительная метафора. Вальс – один из самых красивых танцев, символ любви и красоты. Этот трек – крик души ENLEO. Гуляя по городу во время съемок, Никита наполнялся атмосферой выпускных вечеров, вспоминал, как сам был выпускником, как встречал восход солнца вместе с друзьями.

ENLEO – "Вальс под взрывы": смотрите видео онлайн

Мюсли UA

"Защищать" – это символ нашей несокрушимой воли и решительности. Мюсли UA призывают всех присоединиться к этой борьбе и дать отпор врагу, показывая, что мы не сломаемся и не сдадимся. Только вместе мы можем противостоять тем, кто посягает на суверенитет, независимость, целостность и неприкосновенность.

Мюсли UA – "Защищать": смотрите видео онлайн

Колин

"Девушка с ТикТока" – это не просто песня о влюбленности, но и о скорых переменах в современном мире, где социальные сети могут перевернуть все с ног на голову.

Колин – "Девушка с ТикТока": смотрите видео онлайн

STASYA

"OY YA" – это музыкальное произведение, излучающее силу, уверенность и непреклонную волю добиваться цели, независимо от всех препятствий, которые могут встретиться на пути. В этой песне автор настойчиво призывает нас не сдаваться, бороться и добиваться успеха. Даже в самые темные времена, когда кажется, что все идет не по плану, важно оставаться верными себе и не позволять угаснуть свету мечты в наших сердцах.

STASYA – "OY YA": смотрите видео онлайн

КИЛИММЕН из Kalush Orchestra

Новым треком "Ты мое место под солнцем" КИЛИММЕН признается в том, что стал зависим от девушки и пытается разобраться в своих чувствах.

КИЛИММЕН – "Ты мое место под солнцем": смотрите видео онлайн