С мужем, мамой и секрухой: Настя Каменских отдыхает в Испании – редкие семейные фото

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину сохраняется, но звезды продолжают путешествовать. Певица Настя Каменских с мужем, мамой и свекровью отдыхает в Мадриде.

Из-за сложной политической ситуации авиакомпании отменяют рейсы в Украину. Поэтому возвращение из путешествий может вызвать трудности для украинцев. Но многие не отменяют путешествия, а реализуют планы. Так случилось и в семье Насти Каменской.

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Настя Каменских с семьей в Испании

В инстаграм-сторис артистка активно распространяет фото из Мадрида. NK часто путешествует с мужем Потапом и своей мамой Лидией, а на этот раз вместе с ними в отпуск полетела свекровь знаменитости – Лидия.

Артисты и их мамочки устроили уик-энд в солнечной Испании, там насладились вкусной кухней и сфотографировались в атмосферном заведении.

Настя Каменских с родными в Испании / Скриншоты инстаграм-сторис певицы

Весенний образ NK

Поскольку в Испании тепло и солнечно, то Каменская похвасталась там стильным весенним образом. Она предстала перед камерой в черном спортивном костюме, поверх которого надела черную куртку с серыми вставками. Вьющиеся волосы собрала в небрежный пучок, а на лицо не наносила косметику.

Давно я ждала и планировала по минутам поездку. Все ради того, чтобы претворять в жизнь давно запланированный to-do list. В ближайшее время готовлю для вас много интересного,

– написала NK под фото.

Настя Каменских на прогулке в Мадриде / Фото с инстаграма NK