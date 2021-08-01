Мужа принцессы Евгении застукали на яхте в компании трех моделей

Почти три года назад принцесса Евгения вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбенка, а в феврале этого года родила ему сына. Пара часто демонстрирует семейную идиллию в сети, однако их статус идеального брака пошатнулся. Все потому, что мужчину застукали на яхте с тремя моделями.

В то время как принцесса Евгения ухаживает за пятимесячным сыном в Виндзоре, ее муж отдыхает на элитном средиземноморском острове Капри. В Италию он прибыл якобы с рабочим визитом в качестве представителя бренда текилы Casamigos, что является спонсором благотворительного бала Unicef ​​Summer Gala.

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Принцесса Евгения не присоединилась к командировке мужа, потому что на остров Капри он прибыл, чтобы "работать на балу". Правда, накануне светского мероприятия Джека Бруксбенка застали за другим занятием.

Папарацци сфотографировали бизнесмена на борту яхты в компании трех красавиц. Одна из них – бывшая редактор журнала Glamour Рейчел Залис, вторая – итальянская модель Эрика Пелосини, третья – модель и посол моды Мария Буччеллати. Последнюю Джек Бруксбенк обнимал, позируя для фото в инстаграм.



Муж принцессы Евгении с моделью / Фото с инстаграма Марии Буччеллати

Муж принцессы Евгении не только фотографировался с красавицами, но и нырял с ними в Тирренском море. Более того, он видел Рейчел Залис топлесс, когда та периодически снимала полотенце, которым прикрывала обнаженную грудь.

Больше фото Джека Бруксбенка с тремя моделями смотрите на Daily Mail

Отметим, что командировка британского бизнесмена связана с благотворительным балом Unicef Summer Gala, билеты на который стоят от 11 тысяч долларов. На вечеринке он должен следить за баром и общаться со звездными гостями – Кэти Перри и Хайди Клум.