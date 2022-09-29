В первые дни войны: мужа украинской певицы убили под Киевом

Украинская певица ULTRA ошеломила признанием. Ее мужа убили российские оккупанты, когда супруги пытались уехать из Киева. Артистка поделилась деталями в тот ужасный день.

Артистка решилась рассказать об этом только сейчас. Россияне убили ее любимого, а сама исполнительница чуть не погибла, спасаясь от обстрелов.

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Мужа певицы ULTRA убили россияне

В первые дни войны супруги колебались, стоит ли уезжать. Несколько раз ULTRA собирала и разбирала вещи, читала новости. Когда началось сражение на Житомирской трассе, стало очень страшно и влюбленные решили выехать из Киева.

Пара хотела попасть в Молдову, но по дороге произошло самое ужасное. На трассе возле Белой Церкви началась стрельба. ULTRA и ее муж ехали по различным автомобилям. Когда он остановился на обочине, она остановилась за ним.

Сразу позвонила ему, попросила лечь на пол. В ответ он сказал: "Мила, я тебя люблю. Хочу жить. Меня убивают". Потом я звонила снова и снова, но уже никто не отвечал. Я слышала выстрелы. Лежала на полу своего автомобиля с надеждой, что все хорошо, что мой любимый не отвечает, потому что телефон уже не с ним,

– вспомнила артистка.

Затем ULTRA поняла, что пули летят уже по ее машине. Закрываясь подушками, она кричала, в слезах звонила по телефону отцу, прощаясь с ним. Потом наступила тишина.

Я вышла из машины, понимая, что моего мужа убили. Это был самый ужасный момент в моей жизни. Не понимала, как это произошло. Почему я осталась жива,

– эмоционально рассказала девушка.

Теперь ULTRA вернулась к творчеству. Она стремится осуществить мечту любимого – сделать их песни известными на всю страну и Европу: "Я поняла, что хочу жить и творить ради него. Мой муж был музыкантом, писал тексты, музыку и аранжировку к моим песням. Он очень хотел, чтобы наши песни пела вся Украина и Европа".

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